Kazanan Nomadland

Festivalin önemli ödülü Halkın Seçimi, Venedik Film Festivali’nden de Altın Aslan’la dönen “Nomadland”in oldu. Chloé Zhao imzasını taşıyan filmin başrolünde Frances McDormand yer alıyor. Film, ekonomik krizde tüm maddi varlıklarını kaybeden bir kadının, ABD’de çıktığı yolculuğu konu alıyor. Toronto Film Festivali’nde Halkın Seçimi Ödülü, Akademi ödüllerinde başarı için bir işaret olarak kabul ediliyor. Chloé Zhao imzalı “Nomadland”in kazandığı Halkın Seçimi Ödülü için yapılan oylamada ikinci sırada Regina King imzalı “One Night in Miami”, üçüncü sırada ise Tracey Deer’in yönettiği “Beans” yer aldı.