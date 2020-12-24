Kerem Görsev Trio'dan Saint Benoit Lisesi Silüet Salon'da yılbaşı konseri

Bugüne dek pek çok konsere, tiyatro oyununa ve festival buluşmasına ev sahipliği yapan Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu, pandemi sürecinde online buluşmalarla faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl tüm dünyanın eve kapanmak zorunda kaldığı pandemi sürecine ‘#EvdeSBopera’ ve ‘#EvdeSBsanat’ adlı online sanat projeleriyle destek veren Saint Benoît Lisesi, bu yıl da çevrim içi konser serisiyle etkinliklerini sürdürüyor. Yeni yılın ilk etkinliği Türk cazının en önemli sanatçılardan oluşan Kerem Görsev Trio'nun muhteşem konseri olacaktır. Bu konseri 1 Ocak 2021 tarihinde saat 15:00'den, 10 Ocak 2021 saat 00:00 saatine kadar izleyebilirsiniz.

Konser ücretsiz ve rezervasyonludur. Konser rezervasyonu yaptırmak isteyen müzikseverler www.sb.k12.tr adresini ziyaret edebilirler.