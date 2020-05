King’in bir kitabı daha film oluyor

1999’da yayımlanan kitap, annesi ve kardeşiyle Appalachian Yolu’nda yürüyüş yaparken onları kaybeden 12 yaşındaki Trisha’ya odaklanıyor. King’in bu romanını daha önce zombi filmleriyle tanınan George Romero da sinemaya uyarlamayı planlamıştı. Uyarlamanın senaryosunu Netflix dizisi “I Am Not Okay With This”e imza atan Christy Hall kaleme alacak.