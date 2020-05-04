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04.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

King’in bir kitabı daha film oluyor

Stephen King imzalı ‘Tom Gordon’a Âşık Olan Kız’ (The Girl Who Loved Tom Gordon) sinemaya uyarlanıyor.

King’in bir kitabı daha film oluyor

1999’da yayımlanan kitap, annesi ve kardeşiyle Appalachian Yolu’nda yürüyüş yaparken onları kaybeden 12 yaşındaki Trisha’ya odaklanıyor. King’in bu romanını daha önce zombi filmleriyle tanınan George Romero da sinemaya uyarlamayı planlamıştı. Uyarlamanın senaryosunu Netflix dizisi “I Am Not Okay With This”e imza atan Christy Hall kaleme alacak.

Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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