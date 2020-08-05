King’in yeni gerilimi ‘Later’ Mart 2021’de

Yazar, Twitter hesabı aracılığıyla “Later” ismindeki yeni romanının kapağını paylaşarak “Gelecek yıl. Mart” notunu düştü. The Independent’ta yer alan habere göre roman, King’in “Colorado Kid” ve “Joyland”ı içeren “Hard Case Crime” serisinin bir parçası olacak. Bu suç gerilim romanında, doğaüstü güçlere sahip Jamie Conklin adlı çocuğun bir dedektife birlikte bir katilin peşine düşmesini anlatılıyor.