Kırıka yorumuyla Harabi tüm dijital platformlarda

Üstünde zeytin biten topraklardan, Anadolu’dan, Balkanlar’dan, Ege’den, Akdeniz’den, rebetikodan ilham alan Kırıka, Salih Nâzım Peker, Orçun Baştürk, Erdoğan Türksever ve Özgür Yılmaz’dan oluşmaktadır. Grubun yayınladığı “Yağ Satarım Bal Satarım” (2001) ve “Cigara” (2012) teklileri ile “Kaba Saz’’ (2008) ve ‘’Yılların Ettiğini’’ (2012) albümleri, dönemin kült dergileri Roll ve Bant tarafından yılın en iyileri arasında gösterildi. Ayrıca pek çok film müziğine imza atan Kırıka, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli festivalde sahne aldı.