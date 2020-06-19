19.06.2020 - 10:51 |
Kırıka yorumuyla Harabi tüm dijital platformlarda
Bektaşi şiirinin 19. yüzyıldaki büyük ozanı Harabi Baba’nın “Gel sofu şaraba eyle ihtiram” adlı deyişine yaptığı bu özgün besteyle, Kırıka'nın 70’lerin Anadolu Pop - Psychedelic Rock denizine yelken açan yorumuyla ‘Harabi’ tüm dijital platformlarda yayında.
Üstünde zeytin biten topraklardan, Anadolu’dan, Balkanlar’dan, Ege’den, Akdeniz’den, rebetikodan ilham alan Kırıka, Salih Nâzım Peker, Orçun Baştürk, Erdoğan Türksever ve Özgür Yılmaz’dan oluşmaktadır. Grubun yayınladığı “Yağ Satarım Bal Satarım” (2001) ve “Cigara” (2012) teklileri ile “Kaba Saz’’ (2008) ve ‘’Yılların Ettiğini’’ (2012) albümleri, dönemin kült dergileri Roll ve Bant tarafından yılın en iyileri arasında gösterildi. Ayrıca pek çok film müziğine imza atan Kırıka, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli festivalde sahne aldı.
Samsun'daki bir evin çatısında 25 leylek yaşıyorSamsun'un Alaçam ilçesinde Metin Demirtaş'ın 3 katlı evinin çatısında, yaklaşık 25 leyleğin yaşadığı 7 leylek yuvası bulunuyor. Samsun- Sinop Karayolu kenarında bulunan evin çatısındaki yuvalarda bulunan leylekleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.