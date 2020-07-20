Kısa filmlerin köprü buluşması

Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin dördüncüsü için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2020.

Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirecekler.

Şimdiye kadar atölyeye katılan filmlerden “Aylin “(Ozan Yoleri), “Bugün Ölmek İstemiyorum” (Onur Sefer) ve “Manzara” (Büşra Atamer Balkan) çekimlerini tamamladı. Aylin filmi dünya prömiyerini Palm Springs Uluslararası Film Festivali’nde yaparken yönetmenliğini Deniz Göktaş’ın üstlendiği “Tatilin İlk Günü” çekimlerini tamamladı ve Sami Morhayim’in yönetmenliğini yapacağı “Susam” projesi Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.