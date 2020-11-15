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15.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kitapyurdu’ndan sesli kitap uygulaması

20 yıldır internet üzerinden kitap satışı yapan “Kitapyurdu.com”, önceki günlerlerde sesli kitap uygulaması başlattı.

Kitapyurdu’ndan sesli kitap uygulaması

 Kitapseverler, bu uygulamayla yüzlerce sesli kitabı akıllı telefonları aracılığıyla dinleyebilecek. Aylık abonelik sistemiyle kitaplara ulaşabilecek okurlar, ilk kayıt olduklarında 30 günlük deneme süresinden de faydalabilecekler. Görme engelliler ise sesli kitapları ücretsiz bir şekilde dinleyebilecek.

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