Kitapyurdu’ndan sesli kitap uygulaması

Kitapseverler, bu uygulamayla yüzlerce sesli kitabı akıllı telefonları aracılığıyla dinleyebilecek. Aylık abonelik sistemiyle kitaplara ulaşabilecek okurlar, ilk kayıt olduklarında 30 günlük deneme süresinden de faydalabilecekler. Görme engelliler ise sesli kitapları ücretsiz bir şekilde dinleyebilecek.