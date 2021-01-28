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28.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kız kardeşinin sözleriyle Orhan Veli

Gazeteci Seray Şahinler’in kaleme aldığı ve Doğan Kitap’tan çıkan “Ağabeyim Orhan Veli”, 97 yaşındaki Füruzan Yolyapan’ın anıları eşliğinde şairin ailesi ve dostlarıyla ilişkilerine, kitaplarına, aşklarına, yaşam mücadelesine ve bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

Kız kardeşinin sözleriyle Orhan Veli

 

Şahinler, “Orhan Veli günlük yaşamında nasıl biriydi? Şiirlerini nasıl yazıyordu? Ailesi ve dostlarıyla ilişkileri nasıldı? Sevdiği, âşık olduğu kadınlar kimlerdi? Öldüğü gün neler yaşandı? Kanık ailesi haberi nasıl aldı ve tepkileri nasıl oldu?” sorularının peşine düşüp Orhan Veli’nin “Fırfırım” diye hitap ettiği kız kardeşi Füruzan Yolyapan bir araya geldi. Şahinler, 97 yaşındaki Yolyapan’ın tanıklığıyla okuru anılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor. “Ağabeyim Orhan Veli” isimli kitabıyla Şahinler, çekici bir Orhan Veli portresi sunuyor.

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