‘Klarnetle memleketi parmağında oynattı!’

Türkiye’nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, önceki gün organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi. 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca birçok plak çıkaran sanatçı Zeki Müren, Behiye Aksoy, Mediha Demirkıran, Safiye Ayla, Muazzez Abacı, Emel Sayın’ın aralarında olduğu isimlerle çalıştı. Kandıralı’nın 20 yıl süren TRT’deki bayram programları ise sevilerek takip edildi. Kandıralı sadece Türkiye’de değil yurt dışında da önemli ismlerle çalıştı. Louis Armstrong ile aynı sahneyi paylaştı. Yunan müzisyen Vassilis Soukas ile birlikte eserler seslendirdi. Önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Kandıralı’yı dostları Milliyet’e anlattı...

Derya Bengi (Müzik Yazarı):

‘Sesleri ruha işliyordu’

Mustafa Kandıralı ve Şükrü Tunar Türkiye’de klarnetin başöğretmenleriydi. Şükrü Tunar televizyon çağı öncesinin ilahıydı, ama Mustafa Kandıralı TRT’nin gediklisi olarak bütün memleketi klarnetiyle yıllar boyunca parmağında oynattı. Anadolu için kültürlerin beşiği ve kesişim noktası derler. Kandıralı, bu tanımlamanın genelgeçer bir klişe olmadığını herkese gösterdi. Roman havalarından zeybeklere, çiftetellilerden efkarlı arabesklere kadar bu toprakların müzik edebiyatını doğaçlayan bir caz kralıydı. Müzeyyen Senar’ın dediği gibi; Kandıralı’nın çıkardığı sesler, insan ruhunun derinliklerine işliyordu.

Francesco Martinelli (Caz Tarihçisi):

‘Bir dönüm noktasıydı’

Türk klarnetinin büyük ustası Mustafa Kandıralı bu dünyayı terk etti. Radyodaki sesi nesiller boyu kutlama ve tatil anlamına geliyordu. 1985’teki “Caz Roman / Gypsy Jazz” albümü bir dönüm noktasıydı.

Türkan Kandıralı (Yeğeni - Müzisyen):

‘Beni o yetiştirdi’

Ben onun yanında büyüdüm. Beni kendisi yetiştirdi. 5 yaşından beri kendisinin yanındaydım. Klarnette, önce bana düzgün üflemeyi öğretti. Sonra parmaklarımı düzgün kullanmayı. Klarnet dünyasının, müzik dünyasının dev bir çınarı daha kayboldu. Bütün müzisyenlere giyimiyle, terbiyesiyle, saz çalışıyla her şeyiyle örnek bir büyüğümüzdü. Çoğu müzisyenin örnek alması gereken bir büyüğümüzdü.

Usta sanatçı Mustafa Kandıralı (önde sağda), aralarında Zeki Müren’in de bulunduğu birçok sanatçıya sahnede eşlik etti.

Murat Meriç (Müzik Tarihçisi):

‘Müziğiyle her eve girdi’

Mustafa Kandıralı, Şükrü Tunar’la birlikte klarnetin iki büyük ustasından biriydi. Tunar’dan etkilenen, onun tarzını kendine has yorumlarla ileriye taşıyan, bu anlamda bir kanal açan ve dokunduğu her şarkıyı tavrıyla süsleyen bir büyük müzisyen... Perihan Altındağ Sözeri’den Behiye Aksoy’a, Emel Sayın’dan Zeki Müren’e bütün büyük solistlere klarnetiyle eşlik etti, arkadaşlarıyla yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kurdu. Bir dönem bayram sabahlarımızın neşesi, yılbaşı gecelerinin değişmez coşkusuydu. Oyun havalarından taksimlere, zeybeklerden saz eserlerine uzanan repertuvarına popüler şarkıları da kattı, plakları ve kasetleriyle hemen her eve girdi. Çiftetelli geleneğini Şükrü Tunar’dan devralan, onu bugüne getiren son temsilciydi. Coşkusunu, hüznünü, neşesini yanında götürdü. Bundan sonra klarnet onun gibi çalınmayacak, bunu bilmek çok acı.

Muazzez Ersoy (Müzisyen):

‘Unutulmayacak bir değer’

Bu sene çok büyük değerlerimizi kaybettik. Sevgili Mustafa Kandıralı da onlardan biri. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı olsun. Sanatını yurt dışında bile icra etmiş, turne gerçekleştirmiş müzik adına unutulmayacak bir değer... Çocukluğumda “Mustafa Kandıralı ile Oyun Havaları” vardı bayramlarda ailece onu izlerdik.