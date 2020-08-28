28.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Klasik müziğin kamyonet turu!
The New York Times’ta yer alan habere göre orkestra, NY Phil Bandwagon (New York Filarmoni Grup Vagonu) ismini verdiği bir kamyonetle şehirdeki beş ilçeyi ziyaret ederek açık hava konseri verecek.
Bandwagon aracılığıyla önümüzdeki sekiz hafta boyunca cumadan pazara günde üç konser vermeyi planlayan filarmoni üyeleri, gidecekleri bölgelerde oluşabilecek kalabalığı önlemek adına ise konserin yerlerini ve saatlerini açıklamayacak. Konserler esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve izleyicilere maske dağıtılacak. Ayrıca müzisyenler de performans esnasında maske takacak ve sıklıkla koronavirüs testi yaptıracak.