Klasik müziğin kamyonet turu!

Bandwagon aracılığıyla önümüzdeki sekiz hafta boyunca cumadan pazara günde üç konser vermeyi planlayan filarmoni üyeleri, gidecekleri bölgelerde oluşabilecek kalabalığı önlemek adına ise konserin yerlerini ve saatlerini açıklamayacak. Konserler esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve izleyicilere maske dağıtılacak. Ayrıca müzisyenler de performans esnasında maske takacak ve sıklıkla koronavirüs testi yaptıracak.