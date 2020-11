İnsanlık tarihi hakkında konuştuğumuzda, genellikle uluslararası aktörlere, büyük liderlere ya da tarihe damga vurmuş savaşlara odaklanırız. Peki ama yeryüzünün kendisi kaderimizi nasıl belirlemiş olabilir?

Gezegenimizdeki ani iklim değişiklikleri göçebe toplumdan tarım toplumuna geçişi tetikledi. Dağlık arazi özelliği Yunanistan’da demokrasinin gelişmesine yol açtı. Atmosfer dolaşımının yapısı coğrafi keşiflere, sömürgeleştirmeye ve ticaretin ilerlemesine yön verdi. Bugün bile ABD’nin güneydoğusunun siyasi haritası nihayetinde antik bir denizin 75 milyon yıllık tortuları tarafından biçimlendirilmeye devam ediyor. Her yerde gezegenin insan üzerindeki derin izleri var.

Yazar: Lewis Dartnell

Çeviri: Cüneyt Kural

Tür: Jeoloji- Antropoloji

Sayfa sayısı: 352

Fiyat: 47,50 TL

LEWIS DARTNELL, 1980’de İngiltere’de doğdu. Lisans derecesini Oxford Üniversitesi’nde Biyoloji alanında aldı. Doktora derecesini University College London’da Astrobiyoloji alanında tamamladı. Dartnell, New Scientist dahil olmak üzere popüler dergiler için bilimsel makaleler yazdı ve 2004’te The Daily Telegraph Science Writer’s Award’da ikincilik aldı. Dartnell ayrıca, yeni astrobiyoloji bilim alanına giriş kitabı olan Life in the Universe ([Evrende Yaşam) ile Uygarlığı Yeniden Nasıl Kurarız? kitaplarının yazarıdır.