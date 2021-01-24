Köksal Ekinci'nin yedinci albümü Spica çıktı

Astromüzik öncüsü Köksal Ekinci, albüme ismini veren Spica için “Gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri ve temsil ettiği değerlerle de birçok sanat eserine ilham veren, derin anlamlar taşıyan bir şans yıldızı. Romantik dönem akımından etkiler taşıyan bu şarkımla, dinleyenleri o çok özlediğimiz, filmlerdeki gibi romantik aşkların yaşandığı zamanlara ve modern bir valse davet ediyor’’ dedi.

Ekinci’nin 7. albümü olan Spica’nın Sesi’nde 7 şarkı yer alıyor, albümün prodüktörlüğünü Alper Gemici üstlendi. Mixler İlkay Dinsever, mastering Evren Arkman imzası taşıyor. Spica’nın Sesi, tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.

“HARİKA BİR EŞLEŞME”

Spica'nın Sesi albümünün hazırlıklarına yaz döneminde başladıklarını belirten Ekinci, “Güneş'in Kova burcuna geçişiyle birlikte müzikseverlere sunmak harika bir eşleşme oldu ne de olsa Kova burcu düşüncelerin, bilgilerin ve teknolojinin insanlığın faydası merkezinde geliştirilmesini ve özgürce ifade edilmesini, paylaşılmasını ifade eder. Giderek daha çok insanın fark ettiği bu bilinçsel uyanış döneminde, her birimiz kendi biricik özelliklerimizle kolektif bir alandan etkileniyoruz ve kozmik bir dönüşüme, bu biricik özelliklerimizle katkıda bulunmak için uyanıyoruz. Bu sonsuz bir yolculukta, gerçek benliklerimizle ve varlıklarımızla tanışmamızın da heyecanı bir anlamda” dedi.

“YILDIZLAR BİZE YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR”

“Yıldızların veya gezegenlerin bizlerle iletişim içinde olduğunu düşünüyorum” diyen Ekinci, müzik ile astroloji arasında nasıl bir bağ kurduğunu da şu sözlerle anlatıyor: “Ben yıldızların ve gezegenlerin sesini duyarak, onların varoluşundaki değerler ve anlamlar üzerinden duyuyorum evrendeki hiç bitmeyen müziği. Biliyorum ki yıldızların her biri, bize kendimizi gerçekleştirmek için tam anlamıyla bir yıldız gibi, ışıl ışıl, yol arkadaşlığı yapıyorlar, ben de onların seslerini notalara nakış gibi işleyip, şarkımla, sözümle ve sesimle müzikseverlere iletiyorum.”