‘Köprüde Buluşmalar’ online gerçekleşecek
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve her yıl heyecanla beklenen pek çok filmi ve yeni keşifleri sinemaseverlerle buluşturan İstanbul Film Festivali‘nin bu yıl 10-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs salgını, festivalin ertelenmesine neden oldu. Köprüde Buluşmalar; programında yer alan Film Geliştirme Atölyesi, Komşular Platformu ve Work in Progress’e proje ve filmleri ile seçilen sinemacıları, uluslararası sunumlarını ve jüri toplantılarını yapmak üzere 14-17 Nisan tarihlerinde online olarak bir araya getirecek.
Geçtiğimiz yıllarda da edebiyat uyarlaması konusunda düzenlenen etkinliklerin ardından ödüllü yazar Burhan Sönmez’in “İstanbul İstanbul” adlı kitabının sunumu Kalem Ajans tarafından yapılacak. 2015 yılında Dizilerin Dijitale Dönüşümü başlığı altında düzenlenen dijital platformları ve episodik anlatıma odaklanan Köprüde Buluşmalar’da bu yıl ilk kez yazarları arasında Hakan Bıçakçı, Ramin Matin ve Emine Yıldırım’ın bulunduğu, “Gölge Otel” dizi projesi de seçkide yer alacak.
Atölyede kimler var?
10 kurmaca ve bir belgeselin yer aldığı Film Geliştirme Atölyesi‘ne seçilen projeler arasında önceki senelerin Köprüde Buluşmalar katılımcılarından Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Ali Vatansever‘in yeni projesi “Agoni”, “Cano” filminin yönetmeni Salih Demir‘in “Hazine” projesi, yapımcı Yamaç Okur, “Çukur” dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk ile Alper Canıgüz’ün romanı “Kan ve Gül”ün uyarlaması, Melisa Önel‘in Feride Çiçekoğlu ile geliştirdiği “Aniden” yer alıyor. Ali Özkul’un, “Kaygı” ve “Cadı Üçlemesi” ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik yapımcılığında geliştireceği “O Yaratıklardan Biri” belgeseli de atölyede kendisine yer buluyor.