‘Köprüde Buluşmalar’ online gerçekleşecek

Geçtiğimiz yıllarda da edebiyat uyarlaması konusunda düzenlenen etkinliklerin ardından ödüllü yazar Burhan Sönmez’in “İstanbul İstanbul” adlı kitabının sunumu Kalem Ajans tarafından yapılacak. 2015 yılında Dizilerin Dijitale Dönüşümü başlığı altında düzenlenen dijital platformları ve episodik anlatıma odaklanan Köprüde Buluşmalar’da bu yıl ilk kez yazarları arasında Hakan Bıçakçı, Ramin Matin ve Emine Yıldırım’ın bulunduğu, “Gölge Otel” dizi projesi de seçkide yer alacak.

Atölyede kimler var?

10 kurmaca ve bir belgeselin yer aldığı Film Geliştirme Atölyesi‘ne seçilen projeler arasında önceki senelerin Köprüde Buluşmalar katılımcılarından Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Ali Vatansever‘in yeni projesi “Agoni”, “Cano” filminin yönetmeni Salih Demir‘in “Hazine” projesi, yapımcı Yamaç Okur, “Çukur” dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk ile Alper Canıgüz’ün romanı “Kan ve Gül”ün uyarlaması, Melisa Önel‘in Feride Çiçekoğlu ile geliştirdiği “Aniden” yer alıyor. Ali Özkul’un, “Kaygı” ve “Cadı Üçlemesi” ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik yapımcılığında geliştireceği “O Yaratıklardan Biri” belgeseli de atölyede kendisine yer buluyor.