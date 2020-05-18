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18.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Koronavirüs nedeniyle duran setler

Koronavirüs, birçok yapımın setlerinin durmasına neden oldu. Ertelenen büyük yapımlar arasında Joel Coen’in “Macbeth” uyarlamasından “Mission Impossible” serisine merakla beklenen filmler de bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle duran setler

Koronavirüs salgının en sert vurduğu alanlardan biri de sinema oldu. Salonlar kapanıp filmler vizyon için sıra beklerken yapım süreci devam eden filmler de çekimlerine belirsiz bir süre için ara verdi. Çekim süreci sekteye uğrayan filmler arasında “Avatar”ın merakla beklenen devam filmleri ve “Mission Impossible” serisi de var.

“Avatar 2”

Dünyanın en yüksek gişe hasılatına sahip James Cameron imzalı “Avatar”ın devam filmleri uzun süredir sinema meraklılarının gündeminde. Cameron’ın bir kez daha kamera arkasına geçtiği “Avatar 2” ve “Avatar 3”ün çekimlerinin bahar aylarında tamamlanması planlıyordu. Ancak Yeni Zelanda’daki çekimler salgın nedeniyle durdu. Avatar 2’nun 17 Aralık 2021’de vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak bu tarih duran çekimler nedeniyle ertelendi.


“The Batman”

Matt Reeves’in imzasını taşıyan Robert Pattinson’ın “Batman”i canlandıracağı filmin prodüksiyonu da salgından etkilenenler arasında. Çekimlerine ocak ayında Londra’da başlanan ve Liverpool’da devam edecek film, korona nedeniyle durduruldu. Filmin gösterim tarihi de 2021 Ekim’inden 2021’in yaz aylarına kaydırıldı.


Koronavirüs nedeniyle duran setler




“The Tragedy of Macbeth”

Coen Kardeşler’den Joel Coen, William Shakespeare’nin en önemli eserlerinden “Macbeth”i sinemaya uyarlıyor. Daha önce aralarında Roman Polanski’nin de olduğu yönetmenler tarafından sinemaya uyarlanan, bu kez “The Tragedy of Macbeth” adıyla karşımıza çıkan eserde Denzel Washington Macbeth’i Frances McDormand ise Lady Macbeth’i canlandırıyor. Filmin Los Angeles’da devam eden prodüksiyonu koronavirüs nedeniyle bir kesintiye uğradı ancak yapımın seneye gösterime girmesi planlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle duran setler




“Mission: Impossible 7”

Gişe şampiyonu, Tom Cruise’ın aksiyon yıldızı olarak izleyici karşısına çıktığı serinin yedinci halkası da salgından etkilendi. Christopher McQuarrie’in yönettiği ve Cruise’un başrolünü üstlendiği filmin çekimleri İtalya’da yapılacaktı ancak durduruldu. Filmin şu an için tahmin edilen vizyon tarihi ise Kasım 2012. Serinin sekizinci filmi de yedinci film gibi şu an askıda.

Koronavirüs nedeniyle duran setler



“The Last Duel”

Usta yönetmen Ridley Scott’ın Ben Affleck ve Matt Damon’ın senaryosundan hareketle çektiği “The Last Duel”ın oyuncu kadrosunda da Jodie Comer, Adam Driver ve Matt Damon bulunuyor. 20th Century tarafından yapılan filmin seti koronavirüsü nedeniyle durdu. Ancak Scott şu anda filmin dört haftada çekilen bölümlerinin kurgusu üzerinde çalışıyor. Film, Kral Charles’ın girdiği bir düelloya odaklanıyor.


Koronavirüs nedeniyle duran setler


Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
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