19.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kos-Krauze, Boğaziçi’nin jüri başkanı
Bu yıl 23-30 Ekim tarihlerinde sinemaseverler ile 8. kez buluşmaya hazırlanan Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi başkanlığını Polonyalı yönetmen Joanna Kos-Krauze üstlenecek
“My Nikifor”, “Plac Zbawiciela” ve “Papusza” filmlerinin yönetmeni Joanna Kos-Krauze’nin yanı sıra yönetmen Ismet Sijarina, Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev, yapımcı Anna Katchko ile Pula Film Festivali Artistik Direktörü Zlatko Vidackovic yer alıyor.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 5 Ödül DağıtılacakJoanna Kos-Krauze’nin başkanlık edeceği Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi bu sene 50 bin TL’lik “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere toplam 5 kategoride 95 bin TL’lik ödül dağıtacak. 8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.