Kovboy Filmleri: Geçmişten Bugüne En Çok Sevilen, En İyi Kovboy Filmleri

Vahşi Batı'da bir gezinti için, iyi bir western gibisi yoktur. Ancak bu türün bolluğu içinde nasıl gezinilir? İşte en iyi kovboy filmleri seçkimiz.



Vahşi toprakları, ikonik kahraman ve kötü adam figürleriyle western filmi, karanlık odalarda görece ortadan kaybolmasına rağmen hala büyüleyicidir. İtalyan ve Amerikalı yönetmenlerin kendilerini farklı kıldığı bu çok kodlanmış türe övgüde bulunmak için, işte en iyi western filmleri seçkimiz.



1.İz Sürenler İMDb 6.9

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1865'te. Mac ve Dal Traven, İç Savaş'tan sonra yeniden buluşur. Mac, Kuzeyliler ile birlikte savaşırken, kardeşi Konfederasyon Ordusu'na katılmayı seçti. Döndüklerinde, iki kardeş sadece aile evinin çaresizce boş olduğunu fark edebilir.



2. Rio Bravo İMDb 8.0

Teksas'ta John T. Chance , Rio Bravo'nun şerifidir. Joe Burdette'i cinayetten tutukladı . Ancak suçlu ve bölgenin önemli sahibi ağabeyi Nathan , bu şekilde rahatsız edilmek istemiyor. İkincisi, şerifin Joe'yu

transfer etmesini önlemek için adamlarıyla birlikte şehri çevreler.



3.Çöl Tutsağı İMDb 8.1

1868'de Teksas'ta Ethan Edwards , Martha ile evlenen kardeşi Aaron'un ailesine döndü. O zaman Komançi Kızılderilileri çiftliğe saldırır, Aaron , karısı ve en küçük oğluyla birlikte öldürülür.

Ethan, saldırı sırasında ortadan kaybolan iki yeğeni Lucy ve Debbie'yi aramaya başlar.



4. Impitoyable İMDb 6.8

William Munny , 1868'de Wyoming'de karısının ölümünden sonra iki çocuğunu tek başına büyüttü.

Eski bir alkolik kanun kaçağı, etkisi sayesinde telafi etti. 1000 dolarlık bir sözleşmeyi gerçekleştirmesini istediği güne kadar domuz çiftçisi olarak zor bir yaşam sürüyor.



5.La Horde Sauvage İMDb 7.9

1914'te, Güney Teksas'taki başarısız bir soygunun ardından, Pike Bishop ve adamları, acımasız ve çökmekte olan Meksikalı lider General Mapache adına bir ABD Ordusu konvoyuna saldırmaya hazırlandı. Tren altın ve cephane ile doldurulacaktı. Bu arada, Pike'ın eski suç ortağı Deke Thornton liderliğindeki ödül avcıları onları takip eder.



6. Il était une fois dans l’Ouest İMDb 8.5

Büyük Batı'da Flagstone yakınlarında bir yerde ıssız bir istasyon platformunda, uzun paltolar ve geniş kenarlı şapkalar giymiş üç adam bir yolcunun onları vurmasını bekliyor. Hedefleri, kimileri Armonika olarak adlandırılan isimsiz bir adam var.



7.Les Sept Mercenaires (1960) İMDb 6.9

Ixcatlan köylüleri, Calvera ve yağmacı çetesi tarafından terörize edilirken onları korumak için paralı askerler çağırmaya karar verir. Bir delegasyon yola çıkar ve sonunda yedi adam köylülerin teklifini kabul eder. Chris'in komutası altında, köylülere savaşmayı ve köyün etrafında surlar inşa etmeyi öğretirler.



8.Butch Cassidy et le Kid İMDb 8.0

20. yüzyılın başında Butch Cassidy ve arkadaşı The Kid, trenleri ve bankaları yağmaladılar. İki haydut, aynı konvoyu iki kez soymalarına izin veren bir plan yapar, ancak yetkililer peşindedir. Çocuk; arkadaşını, genç öğretmen Etta Place'i ve Butch Cassidy'yi bulur.



9.Le Bon, la Brute et le Truand İMDb 8.8

Birleşik Devletler'de İç Savaş sırasında Kuzeyliler ve Güneyliler arasında çatışmalar şiddetlendi. Üç adam kişisel kazançlarıyla daha çok ilgileniyor. Blondin ve Tuco, bir ücretlendirme faaliyetine girişmek

için bölgede dolaşırlar.



10.Pour Une poignée de Dollars (1964) İMDb 8.0

İki rakip çete, Baxter, silah kaçakçıları ve alkol kaçakçılığı yapan Rojo, ABD-Meksika sınırının güneyindeki San Miguel şehrinin egemenliği ve hakimiyeti için yarışıyor. İşte o zaman panço giymiş bir yabancı, bu küçük kasabada bir katırın sırtına gelir ve iki grup arasına müdahale eder.



11.Il Etait Une Fois la Revolution İMDb 7.6

1913'te Meksika'da sahne yağmacısı Juan Miranda, İngilizler tarafından aranan patlayıcılar konusunda İrlandalı devrimci bir uzman olan Sean Mallory ile tanıştı. Miranda, Mallory'yi Mesa Verde'nin bankasını soyması için onunla güçlerini birleştirmeye ikna etmek ister.



12.Le Train Sifflera Trois Fois İMDb 7.5

Amerika'nın batısındaki küçük bir kasabada, genç bir şerif yeni evlendi ve balayına gitmek üzere.

Onun yerine geçecek kişi ertesi gün gelecek, ancak bir zamanlar tutukladığı bir haydut intikam almayı seçtiğinde. Bir sonraki gelişini duyurdu ve üç suç ortağı onu bekliyor.



13.Mon nom est Personne İMDb 7.5

Batı efsanesi Jack Beauregard, silahşör olarak kariyerine son vermek istiyor ve Avrupa'ya çıkmayı planlıyor. Ancak, Kimse olarak adlandırıldığını iddia eden genç bir hayran, bunu bu şekilde duymaz.

Beauregard'ı 150 hayduttan oluşan vahşi Horde ile savaşmaya getirerek tarihe geçirmek istiyor.





14.L’Homme des Hautes Plaines İMDb 7.5

Lago köyüne gizemli bir yabancı gelir. Kim olduğunu kimse bilmiyor ama herkes ondan korkuyor.

Meşru müdafaa halindeyken, köylülerin güvenliğini sağlaması gereken üç paralı askeri öldürür, körü körüne Yabancı'ya dönerler.



15.Josey Wales Hors-la-loi İMDb 7.8

Josey Wales, Missouri'li bir çiftçi. İç savaşa sürüklendi: çiftliği yandı, karısı ve oğlu öldürüldü, Kansas

Kızılayakları tarafından birliğin parçası olduğunu iddia eden keskin nişancıları yağmalayarak ölüme terk edildi . Konfederasyon adına aynı rolü oynayan ve Kanlı Bill olarak bilinen Anderson milislerine katıldı.



16. La Poursuite İnfernale İMDb 7.8

Dört Earp kardeş, sürülerini satmak için Kaliforniya'ya gidiyor. Küçük olan James canavarları kampta

tutarken, üç yaşlı olan Wyatt, Dodge City'nin eski mareşali, Morgan ve Virgil, gürültü ve öfke dolu yakındaki Tombstone kasabasına doğru bir yolculuğa çıkar. Döndüklerinde sürü gitmiş ve James

öldürülmüştür.



17.La Chevauchee Fantastique İMDb 7.8

Buck liderliğindeki posta arabası, Apaçiler ve liderleri Geronimo tarafından tehdit edilen bir bölgeden

geçerek Landsburg'a gider. Gemide 9 kişi var; bir fahişe, eski bir alkolik doktor, hamile bir kadın, bir kumarbaz, dolandırıcı bir bankacı, bir viski satıcısı ve şerif.



18.Pat Garrett et Billy le Kid İMDb 7.3

1881'de şerif olan Pat Garrett, yetkililer tarafından tutuklanması ve arkadaşı ve eski suç ortağı Billy The Kid, kötü şöhretli bir kanun kaçağı olan Billy The Kid'i asmakla görevlendirildi. Pat Garrett, bir şerif yardımcısını öldürdükten sonra hapishaneden kaçtığında, Vali Wallace'ın emriyle peşine düşer.



19.Little Big Man İMDb 7.1

Jack Crabb 121 yaşında, General Custer'ın birliklerinin Kızılderililer tarafından katledildiği Küçük Büyük Boynuz Muharebesi'nden hayatta kalan tek kişi olduğunu iddia ediyor. 1860'da Jack, yaklaşık on yaşında bir çocuktu. Ailesiyle birlikte Batı'yı fethetmek için yola çıkar, ancak konvoyları Kızılderililer tarafından saldırıya uğrar.



20.L’Étrange Incident İMDb 7.1

1885'te Gil Carter ve Art Croft Nevada'da küçük bir kasabaya geldi. İçki içtikleri salonda genç bir kovboy, çiftçi Kinkaid'in sığır hırsızları tarafından öldürüldüğünü duyurur. Bir diğeri, gerçeklerin başka bir versiyonunu verir.



21.Jeremiah Johnson İMDb 7.6

1840'ta Jeremiah Johnson, Rockies'de tuzakçı olarak yaşamak için ordudan ayrıldı. Yetenekli bir avcı olan ve kendisini kulübesine davet eden ve dağın yaşamıyla tanıştıran Bear Claw ile tanışana kadar ilk seferleri zor. Daha sonra, düz kafaların şefinin Jeremiah Johnson'a kızı Swan'ı teşekkür olarak vereceği güne kadar başka toplantılar yapacak.



22.La Riviere Rouge İMDb 7.8

1851'de Tom Dunson, arkadaşı eski Groot ile beraber olduğu konvoyu terk ederek Teksas'a doğru yola çıktı. Yolculuğunun tehlikelerini paylaşmasını istemediği için konvoyla iradesi dışında bıraktığı nişanlısına veda ediyor. Dunson, nişanlısına verdiği bileziği bir Kızılderilide bulur.



23.Büyük Sessizlik İMDb 7.7

1898 kışında, aşırı soğuktu. Utah dağlarında köylüler ve ağaç kesiciler hayatta kalmak için yasadışı ilan edildi. Tatlı ama acımasız Tigrero liderliğindeki ödül avcılarına onları alaşağı etmeleri için para verilir. Kocası Tigrero tarafından öldürülen Pauline, intikam için sessiz bir silahşör olan Silence'ı işe alır.



24.Winchester 73 İMDb 7.6

Dodge City'de Lin McAdam ve arkadaşı High Spade, muhteşem Winchester nadir incisinin

sergilendiği pencerenin önünde kalıyor ve yakında çekim yarışmasının galibine sunulacak. Şerif Wyatt Earp onları selamlar ve avladıkları Hollandalı Henry Brown ile ilk karşılaşmalarının bir düelloya dönüşmesini engellemeyi başarır.



25.Danse Avec Les Loups İMDb 8.1

John Dunbar , 1863'te Tennessee'de İç Savaş sırasında Kuzey ordusunda teğmendi. Bir savaş sırasında ayağından ağır yaralandı. Uzuvlarını kesmeyi reddetti ve düşmanla buluşmak için silahsız olarak kendini fırlattı ve ardından alayının askerlerini yönetti. Bu çılgın cesaret eylemi onu bir kahraman yapar.



26.Soluk Benizli adam İMDb 7.3

Kaliforniya'da, Coy LaHood, adını taşıyan ve tüketen bir maden işleten kasabayı kurdu. Bağımsızların arsalarını kurtarmak istiyor. Onun uşakları, Kaliforniya'daki bir maden kasabası olan LaHood'daki son bağımsız altın avcısını sürekli taciz ediyor. Haydutlar gitti, genç Melanie Wheeler masum kurban köpeğini gömdü.



27.Django İMDb 8.4

Meksika sınırındaki bir köy, iki rakip grubun neden olduğu terör ve kargaşayla kuşatılmış. Konfederasyon Binbaşı Jackson'ınki ve Meksikalı General Rodriguez'inki . İşte o zaman gizemli bir adam olan Django, arkasında çamurlu bir tabut sürükleyerek gelir. Bu yabancı, genç bir kadının hayatını kurtarır.



28.La Porte du Paradis İMDb 6.8

1892'de, Wyoming'de varlıklı toprak sahipleri, çoğu göçmen olan yüzden fazla düşük çiftçiyi ortadan kaldırmak amacıyla Wyoming Hayvancılık Birliği adlı bir sendika kurdu. Federal hükümet tarafından gizlice desteklenen sendika, itlaf edilecek bir göçmen kara listesi hazırladı.



29.Keoma İMDb 7.1

İç Savaş sona erdi. Keoma , Hint kökenli Skiddo dönüşlerin, doğduğu köy melez. Ne yazık ki sadece kalıntılar var. Eski bir Güneyli subay olan Caldwell , düzen ve terör yaratır. O ve çetesi gerçekten de köylülerin bütün topraklarına el koydu. Bu yeterli değilmiş gibi, küçük kasabada veba şiddetleniyor.





30.The Alamo İMDb 6.0

1836 baharında General Sam Houston, Meksikalı otoriteye karşı isyan eden Teksaslıların başındaydı.

Yönetmen Santa Anna'nın birlikleri tarafından takip ediliyor . Bir ordu oluşturmak için Rio Grande'yi geçer ve Santa Anna'yı tutuklama görevini Albay Travis'e emanet eder.



31.On l’appelle Trinita İMDb 6.1

Trinita romantik ve tembel bir maceracıdır. Bu yalnız kovboy aynı zamanda bir tetikleyici, zorlu bir nişancıdır, dolayısıyla takma adı Şeytanın Sağ Eli'dir . Batı'da küçük bir kasabada kardeşi

Bambino'ya katılır. Bir Mormon topluluğunu topraklarından sürmek isteyen bir adamın atlarını çalmak için şerif kimliğini üstlendi.



32.L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford İMDb 6.3

1881'de Jesse James efsanevi bir kanun kaçağıydı. Birleşik Devletler'in her yerinde başının bir bedel ödediğini görünce alay ederek, haydut bir sonraki soygunu hazırlar. Kendisini federal yetkililere teslim etmeyi üstlenen herkesi katletmekten hoşlanıyor. Ama yavaş yavaş Jesse James kesinlikle kimseye güvenemeyeceğini anlıyor.



33.Silverado İMDb 7.2

14. yüzyılın sonunda, Vahşi Batı'da Emmet , geceyi geçirdiği kabinin bölmesinden atılan ateşlerle

aniden uykusundan uyanır. Hızlı refleks, rakiplerini tek tek indirir ve ardından Silverado'ya giden yoluna devam eder. Çölde, haydutların soyduğu Paden'in yardımına gelir.



34.Gönüllü Katil İMDb 7.6

İç Savaş'tan kurtulan Dan Evans, Arizona'da bir çiftçi olarak hayatta kalan bir sakattır. Bir gece, ambarını alacaklılarından biri olan Glen Hollander'dan adamlar ateşe verir. Ertesi gün, Dan Evans ve iki oğlu William ve Mark, yangın sırasında kaçan sığırları toplamak için yola çıktı.



35.Şeref Süvarileri İMDb 7.3

Süvarideki yüzbaşı Nathan Brittles , emekliliğin üzüntüyle yaklaştığını görür ve adamlarıyla birlikte başarısız olduğu ortaya çıkan son bir göreve ayrılır. Birliği ona son bir haraç verir ve onu terk eder. Nathan, sürpriz bir saldırı başlatmak ve Kızılderilileri bozguna uğratmak için ona katılacak.

Orduya geri getirilecek.



36.Uzak Ülke İMDb 7.4

Charley, Boss, Mose ve Button, dört kovboy, sığırları çayır boyunca taşır. Şerif Poole'un desteğini alan zalim toprak sahibi Baxter'in kontrolüne giren küçük bir kasaba olan Harmonville'in görüşüne varırlar.

Bir gün Mose kasabaya tek başına gider ve Baxter'ın adamları tarafından dövülür. Charley ve Boss

onu almaya geldi. Baxter'ın onları kışkırttığını ve onun otoritesine boyun eğmelerini istediğini anlarlar



37.Kan Kalesi İMDb 7.5

1876'da Yarbay Perşembe günü , kendisine layık olmadığını düşündüğü Arizona'nın ücra bir bölgesindeki Fort Apache'nin komutasını aldı. Demir disiplini sürdürüyor ve kızı Philadelphia ile genç subay Owen O'Rourke arasında ortaya çıkan aşka karşı çıkıyor.



38.Altın Hazineleri İMDb 8.2

İki Amerikalı Dobbs ve Curtin , Meksika'da yoksulluk içinde yaşıyor. Bir şantiyede işe alınırlar, ancak patronları onlara ödeme yapmaz. Bir barda bir gün, onlara güçlerini birleştirmeyi teklif eden yaşlı bir altın avcısı olan Howard ile tanışırlar.



39.İz Peşinde İMDb 7.6

Dünyada yalnız olan 14 yaşındaki Mattie Ross, korkak Tom Chaney tarafından iki altın karşılığında soğukkanlılıkla vurulan babasının ölümü için adalet talep ediyor. Suikastçı Hindistan topraklarına sığındı.



40.Kanlı Ok İMDb 7.2

1870'de Arizona'da, beyazlar ve Apaçiler arasında on yıl boyunca savaş devam etti. Eski Birlik ordusu izci, şimdi bir altın arayıcısı olan Tom Jeffords, genç bir Chiricahua Kızılderilisini ölümden kurtarır ve ona zarar vermeden gitmesine izin veren kabilesinin tanınmasını kendine çeker.



41.Zincirsiz İMDb 8.4

Django, eski sahibinin şiddet dolu geçmişi olan bir köledir. Alman ödül avcısı Dr. King Schultz ile karşı karşıya gelir. İkincisi, Brittle kardeşlerin, katillerin peşindedir ve sadece Django onu onlara götürebilir.

Bu nedenle Schultz, Django'yu ölü ya da diri Brittle'ı yakaladıktan sonra onu kölelikten kurtarma vaadiyle satın alır.



42.L’Homme Aux Colts Dor İMDb 6.4

Zengin toprak sahibi Abe Mc Quown liderliğindeki bir grup tehlikeli haydutlar, Batı'da küçük bir maden kasabası olan Warlock'u ateşe verir. Terörize edilen vatandaşlar komitede toplanır. Profesyonel bir katil tutmaya karar verirler.



43.Kadın Konvoyu İMDb 7.6

1850'de, Vahşi Batı'da, büyük açık havayı kolonileştiren erkekler genellikle yalnızlıktan muzdaripti. Bir çiftçi topluluğu, Chicago'da yaşayan potansiyel eşlerle posta yoluyla iletişime geçti. Bunlar, çok maço tavırlara sahip bir rehber eşliğinde bir konvoyda toplanıyor.



44.Yeşil Gözzlü Esir İMDb 7.8

Jim Deakins ve Boone Caudell, ikincisinin amcası Zeb Calloway tarafından çılgın bir maceraya

atılıyor. Missouri'den Fur Company'nin burnuna ve sakalına kadar Blackfoot ile pazarlık yapmak. Çok heyecanlı ama yetkin Jourdonnais'in önderliğinde Fransız nüfuslu bir tekne olan Mandan'a binerler.



45.Tombstone İMDb 7.8

Efsanevi bir üne sahip eski bir mareşal olan Wyatt Earp, emekli olmaya ve patlayan madencilik kasabası Tombstone'da huzurlu günler geçirmeye karar verir. Orada kardeşleri Virgil ve Morgan'ın

yanı sıra tüberkülozlu tetikçi bir oyuncu olan arkadaşı Doc Holliday'i bulur.



46.The Proposition İMDb 7.3

19. yüzyılın sonunda, Avustralya hinterlandında, Yüzbaşı Stanley yasayı destekleme sözü verdi. Adamları Burns çetesinin dört erkek kardeşinden ikisini yakaladı. Haydutlar, Hopkins çiftliğine yapılan saldırıdan ve bütün bir ailenin öldürülmesinden sorumlu tutuldu.



47.Johnny Guitare İMDb 7.7

Kovboy müzisyeni Johnny Guitar , Viyana tarafından işletilen tenha bir salona gelir . Bölgenin ileri gelenleri onu bir grup haydut barındırmakla suçluyor. Çete bir sahne koçuna saldırdı ve bir adamı öldürdü.



48.Batının Zaferi İMDb 7.1

1840 civarında, Amerikan Batı hala keşfedilecek ve sömürgeleştirilecek bakir topraklardı. Doğu kıyısında yaşayan Prescott ailesi, daha iyi bir yaşam sürmek umuduyla bu neredeyse ıssız toprakları fethetmek için yola çıktı.



49.Avusturyalı Bay Quigley İMDb 7.2

Bagaj olarak yalnızca bir eyer ve bir tüfekle Avustralya'ya inen kolluk kuvvetleri görevlisi Matthew Quigley, bir sürü vahşi köpekten kurtulmak için işe alındığına inanıyor.



50.Kirli Sekiz İMDb 7.6

Amerikalı film yapımcısı Quentin Tarantino'nun filmi. Hikaye, İç Savaş'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde dağların ortasında geçiyor. Sekiz kişi, kar fırtınası tüm hızıyla devam ederken, posta arabaları için sahne alanı görevi gören eski bir eve sığınır.