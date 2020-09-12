12.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
KüçükÇiftlik’te Film Kulübü
Aralarında “Rocketman”, “David Lynch: The Art Life”, “The Gentlemen” ve “Kelebekler”in de bulunduğu sekiz film, 15-28 Eylül tarihleri arasında KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında açık havada sinemaseverlerle buluşacak.
Seçkide vizyon filmleri ve bağımsız Türk yönetmenlerin filmlerinin de yer aldığı dram, komedi, romantik, biyografi ve belgesel türlerinde yapımlara yer veriliyor. Etkinliğin biletlerine Biletix üzerinde ulaşılabiliyor.