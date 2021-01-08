Kundura’dan sağlık çalışanlarına atölye

Atölye çalışmasının bir sonraki edisyonu, 31 Ocak Pazar günü 10.30 - 12.30 saatleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Beykoz Kundura internet sitesinden doldurulacak kayıt formu ile birlikte etkinlikten 1 gün önce iletilecek bağlantı üzerinden tüm sağlık çalışanları bu özel etkinliği deneyimleme fırsatı yakalayacak.



Atölye, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının ekstra yoğunluk ve stres altında, sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kaldıkları bu zorlu dönemde, sınırlanan mekânsal ve bedensel algıda, beden aracılığıyla yeniden öğrenmeyi ve fiziksel farkındalığı iyileştirmeyi amaçlıyor.