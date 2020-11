Kurgusal gelecek senaryosunda Pandeminin etkisi

The Guardian’da yer alan habere göre sergide aralarında Salvador Dali, Rene Magritte, Marcel Duchamp ve Iris van Herpen’in de olduğu pek çok sürrealist ressamın 279 eseri ve tasarımı yer alıyor. The La Caixa Foundation ve Almanya’daki Vitra Design Museum iş birliğiyle hazırlanan sergi, sürrealist hareketin geçen yüzyılda kültür ve tasarımı nasıl etkilediğini inceliyor. Vitra Design Museum’un müdürü ve serginin küratörü Mateo Kries, sergiyi “20’nci yüzyılda sanat ve tasarım dünyası arasındaki en etkili diyaloglardan biri” olarak tanımlıyor.



Björk’ün videoları



Sergide İzlandalı müzisyen Björk’ün “Utopia”, “Mutual Core” ve “Hidden Place” isimli parçalarından oluşan üç video ve Londra merkezli tasarım stüdyosu Dunne&Ragby’nin “Designs for an Overpopulated Planet: the Foragers” adlı tasarımı da yer alıyor. Kries, Dunne&Ragby’nin tasarımını “Dunne&Raby, aşırı nüfuslu bir dünyada yaşamak zorunda kalacağımız bir tür kurgusal gelecek senaryosu hayal ediyor ve bence bu bir pandemi bu senaryonun doğal bir parçası olabilir” sözleriyle anlattı. “Objects of Desire: Surrealism and Design 1924-2020”, 21 Mart 2021 tarihine kadar görülebilecek.