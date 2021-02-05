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05.02.2021 - 14:44 |

Kutlamalar kitabının geliri TOÇEV'e

Türkiye’nin 25 önemli şefi 25 özel kutlama yemeği tarifiyle, gelirinin tamamı TOÇEV’e aktarılan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar kitabında buluştu. Kitap, restoranların kapalı olduğu bu dönemde Sevgililer Günü’nü lezzetli tariflerle kutlamak isteyenleri bekliyor.

Kutlamalar kitabının geliri TOÇEV'e

Evlerde sevgiyle görsel ve lezzet şöleni yaratacak sofralar kurmak isteyenler için gelirinin tamamı TOÇEV’e aktarılan, ISS Türkiye ve Alfa yayınları desteğiyle çıkan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar kitabı anlamlı bir kaynak olarak öne çıkıyor.

 

25 özel şeften 25 özel tarif

Aralarında Arda Türkmen, Burçak Kazdal, Cihan Kıpçak, Derin Arıbaş, Ebru Erke, Ece Zaim, Elif Edes Tapan, Esen Hünal, Gamze Bursa, Hazer Amani, İdil Yazar, İsmet Saz, Jale Balcı, Kaan Sakarya, Melih Demirel, Metin Süerkan, Murat Bozok, Murat Deniz Temel, Müge Ergül, Pınar İshakoğlu, Rafet İnce, Semen Öner, Tevfik Alparslan, Umut Karakuş ve Zeynep Benhisavi Çelik’in de yer aldığı Türkiye’nin en sevilen şefleri Kutlamalar kitabı için mutfağını Özlem Ardıyok’a açtı. Büyük bir keyifle kutlama yemeklerini yapan şefler, en mutlu anılarını paylaştı.

 

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