‘Küvette’ Kuğu Gölü yayında

BBC’de yer alan habere göre geçen temmuz ayında yayınlanan uyarlamada, Çaykovski’nin kuğu temasına göre dünyanın dört bir yanından tanınmış dans topluluklarından 27 seçkin bale dansçısı, kendi evlerindeki banyolarında modern bir “Kuğu Gölü” balesi sergilemişti. Baker, pandemi sırasında “Swan Lake Bath Ballet”in koreografisini ve filmini uzaktan hazırlamıştı. Baker, koreografiyi kendi banyosunda yarattığını ve dansçıların küvete özgü hareketleri öğrenmesi özel eğitim videoları hazırladığını belirtti. Ardından dansçılar, koreografiyi kendi telefonlarıyla kaydederek Baker’a gönderdi. BBC’nin “Culture in Quarantine” programı kapsamında hazırlanan üç dakikalık video, BBC’nin Youtube hesabı üzerinden izlenebiliyor.



