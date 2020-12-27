MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri ‘Küvette’ Kuğu Gölü yayında
ABONE OL
27.12.2020 - 07:00 |

‘Küvette’ Kuğu Gölü yayında

İngiliz koreograf Corey Baker’ın pandemi sebebiyle evdeki şartlara uygun yeniden tasarladığı “Swan Lake Bath Ballet”, önceki günlerde yeniden sanatseverlerle buluştu.

‘Küvette’ Kuğu Gölü yayında

BBC’de yer alan habere göre geçen temmuz ayında yayınlanan uyarlamada, Çaykovski’nin kuğu temasına göre dünyanın dört bir yanından tanınmış dans topluluklarından 27 seçkin bale dansçısı, kendi evlerindeki banyolarında modern bir “Kuğu Gölü” balesi sergilemişti. Baker, pandemi sırasında “Swan Lake Bath Ballet”in koreografisini ve filmini uzaktan hazırlamıştı. Baker, koreografiyi kendi banyosunda yarattığını ve dansçıların küvete özgü hareketleri öğrenmesi özel eğitim videoları hazırladığını belirtti. Ardından dansçılar, koreografiyi kendi telefonlarıyla kaydederek Baker’a gönderdi. BBC’nin “Culture in Quarantine” programı kapsamında hazırlanan üç dakikalık video, BBC’nin Youtube hesabı üzerinden izlenebiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

Sıradaki Haber