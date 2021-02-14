‘La Mousmé’ müzayedede

Artnews’te yer alan habere göre müzayede evi yetkilileri, Van Gogh’un 1888 yılına ait “La Mousmé” adlı eserinin 7 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor.



Müzayede evinin 20’nci ve 21’inci Yüzyıl Sanat Departmanı Eşbaşkanı Giovanna Bertazzoni, eserin ‘inanılmaz derecede’ nadir olduğunu belirtti. Bertazzoni, Van Gogh’un şu anda The National Gallery’de sergilenen isimsiz genç bir kadın bakıcının tablosunu tamamladıktan sonra çizimi yaptığını söyledi. Sanat tarihçilerine göre Japonizm sanat akımından izlerin olduğu çizim, 1 Mart’ta Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak.



