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31.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Leyla Gencer belgeseli yayında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği “Leyla Gencer: La Diva Turca” belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor.

Leyla Gencer belgeseli yayında

Küresel koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan sanatseverler, 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’in yaşam öyküsünü anlatan belgeseli İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Leyla Gencer’i, kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle daha yakından tanıma fırsatı sunan “Leyla Gencer: La Diva Turca” başlıklı belgeselin yapımcılığını, Leyla Gencer Arşivi’ni de bünyesinde bulunduran İKSV, yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Belgeselin metni ve senaryosunda gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın imzası bulunuyor. Halit Ergenç’in sesiyle güçlenen yapıma katkıda bulunan diğer sanatçılar ise Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür. 

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