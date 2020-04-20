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20.04.2020 - 16:30 |

Lil Zey'den yeni çalışmalar

Türkçe hip-hop/trap müziğin dikkat çeken yeteneklerinden Lil Zey, yeni çalışmalarını Universal Müzik Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturacak!

Lil Zey'den yeni çalışmalar

Hip hop/trap sanatçısı ve DJ Lil Zey, Amerika Boston’daki Berklee College of Music’te şarkı yazarlığı ve müzik yönetimi eğitimi aldıktan sonra, RedZone Entertainment şirketinde stajyer A&R olarak Grammy ödüllü yapımcılar Tricky Stewart ve Terius “The Dream” Nash’le birlikte çalışmak için Georgia Atlanta’ya taşındı. Atlanta’dayken; A&R’lık süreçlerini endüstrinin en iyilerinden öğrenen Lil Zey, aynı zamanda DJ’lik kariyerine de orada başladı.

Hayatın her alanından ve özellikle de RedKeys Music çevresindeki arkadaşlarından ve müzisyenlerden oldukça fazla ilham alan Lil Zey, kişisel tecrübelerini daima sanatına yansıtıyor. Lil Zey aynı zamanda, yayımlanacak olan yeni projelerinde RedKeys Music bünyesindeki isimlerle iş birliği içinde olduğunun da ipuçlarını veriyor.

Khontkar’la aynı sahneyi paylaşan Lil Zey, Atlanta'nın Zone 6 sound’unu da Zorlu PSM’deki Thug Life partilerine getirdi. Tüm bunlar yeniyi keşfetmeye olan açlıkla birleşince; Lil Zey, Türkiye trap sahnesindeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran bir sanatçı oldu.

Genç yıldızın, 17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde de 'En İyi Çıkış' kategorisinde de adaylığı bulunuyor.

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