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23.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Lonsdale hayatını kaybetti

Roger Moore’un Bond’u canlandırdığı 1979 yapımı “Moonraker”ın kötü adamı olarak tanınan İngiliz Fransız aktör Michael Lonsdale, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Lonsdale hayatını kaybetti

Karakter oyuncusu “Moonraker”da dünyadaki tüm insanları zehirlemeyi planlayan Hugo Drax rolündeydi. Lonsdale, 60 yıla yayılan kariyerinde 200’den fazla filmde rol aldı. Bu filmler arasında “The Day of the Jackal”, “Ronin” ve “Munich” de bulunuyordu. Aktör François Truffaut, Jacques Rivette ve Alain Resnais’in yönettiği filmlerde de rol alıp Fransız Yeni Dalgası’nın tanınan yüzlerinden birine dönüşmüştü. Umberto Eco uyarlaması “The Name of the Rose”da (Gülün Adı) (1986) da rol alan Lonsdale’in yakın dönemde rol aldığı filmler arasında “Of Gods and Men” (2010) de yer alıyordu ve aktör buradaki performansıyla Cesar Ödülü kazanmıştı.

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