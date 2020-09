Lonsdale hayatını kaybetti

Karakter oyuncusu “Moonraker”da dünyadaki tüm insanları zehirlemeyi planlayan Hugo Drax rolündeydi. Lonsdale, 60 yıla yayılan kariyerinde 200’den fazla filmde rol aldı. Bu filmler arasında “The Day of the Jackal”, “Ronin” ve “Munich” de bulunuyordu. Aktör François Truffaut, Jacques Rivette ve Alain Resnais’in yönettiği filmlerde de rol alıp Fransız Yeni Dalgası’nın tanınan yüzlerinden birine dönüşmüştü. Umberto Eco uyarlaması “The Name of the Rose”da (Gülün Adı) (1986) da rol alan Lonsdale’in yakın dönemde rol aldığı filmler arasında “Of Gods and Men” (2010) de yer alıyordu ve aktör buradaki performansıyla Cesar Ödülü kazanmıştı.