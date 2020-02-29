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29.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Louvre müzesi rekor rakamı açıkladı: Da Vinci sergisine 1.1 milyon ziyaretçi

Louvre Müzesi, ölümünün 500’üncü yıldönümü dolayısıyla önceki yıl açtığı “Leonardo Da Vinci Extravaganza” sergisini 1.1 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Louvre müzesi rekor rakamı açıkladı: Da Vinci sergisine 1.1 milyon ziyaretçi

Artnet’ten Katie White haberinde açıklanan bu rakamın, Louvre Müzesi’nin 2018 yılında ev sahipliği yaptığı “Eugène Delacroix” sergisinin 540 bin ziyaretçi rekorunu kırdığını belirtti. Ayrıca sergi boyunca müze üyeliğinin de yüzde 10’un üzerine arttığı da verilen bilgiler arasında.

Müzenin müdürü Jean-Luc Martinez açıklamasında, “Ölümünden 500 yıl sonra bile Rönesans’ın dahisinin insanları etkilemeye devam etmesi harika” dedi. Müze, önümüzdeki yıl “A Night at the Louvre: Leonardo Da Vinci” başlıklı sergiye odaklanan bir film yayınlayacağını da duyurdu. 


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