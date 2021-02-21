Louvre’a tahribat suçlaması

Artnews’te yer alan habere göre vakıf, geçen hafta müzenin müdür Jean-Luc Martinez’e gönderdiği mektupta tavan resminin yer aldığı odadaki duvarın beyaz bir tondan kırmızıya boyanması ve ışıklandırmanın değişmesiyle birlikte eserin de sergilenme şeklinin değiştirildiğini belirtti. Vakıf başkanı Nicola Del Roscio mektupta, odanın içerisindeki mavi tonlarının Ege Denizi’ni hatırlatmak için tasarlandığını belirterek “Odanın kasıtlı olarak maviye boyanmış ve havadar görünüme sahip atmosferi, sanatta, uzayda ve zamanda sonsuzluğa bir saygı olarak okunabilir. Ancak yeni kırmızı renk ise bu armonileri ihlal ediyor ve sanatçının hassas ve unutulmaz enstalasyonunun dengesini yok ediyor” dedi. Roscino, müze halka yeniden açılamdan önce bunun acilen düzeltilmesi gerektiğini de vurguladı.