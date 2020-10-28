Louvre’da ‘sömürge’ eylemi

Aktivist, müzede sergilenen ahşap bir heykeli yerinden söktü, eline alarak yürümeye başladı. Sömürge döneminde Afrika’dan çalınan eserlerin iade edilmesi için, Fransa’ya çağrı yaparak, “Sömürgeciler tarafından bizden çalınan, yağmalanan her şeyi, tüm Afrika adına, vatanı için öldürülenler ve aşağılananlar adına, geri almak için buraya geldim” dedi.

Elindeki heykelle müzenin eserleri iade etmesi için çağrıda bulunan aktivisitin eylemi sosyal medyada paylaşıldı. Fransa Parlamentosu, 2 hafta önce ülkede bulunan Senegal ve Benin’e ait tarihi eserlerin asıl sahiplerine iade edilmesini oy birliğiyle kabul etmişti.