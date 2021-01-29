Lupin yaz aylarında geri dönüyor

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk kısmı büyük beğeni toplayan ve en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Lupin'in ikinci kısmı yaz aylarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. başrollerinde Omar Sy ve Hervé Pierre gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi Maurice Leblanc'ın ünlü roman karakteri Arsene Lupin'en bir modern zamanlar uyarlaması olarak çıkıyor.

10'dan fazla ülkede en çok izlenen dizi olarak büyük bir başarı yakalayan Lupin'in ikinci kısmında Ludovic Bernard ve Hugo Gélin yönetmen koltuğuna oturacak.