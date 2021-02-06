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06.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Lütfi Özkök retrospektifi

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin 11’inci kitabı Lütfi Özkök retrospektifi, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlandı. Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan seri, her yıl önemli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde okura sunuluyor.

Lütfi Özkök retrospektifi

Kitapta, fotoğrafçı şair ve çevirmen Lütfi Özkök’ün yapıtları ve yaşamı retrospektif bakış açısıyla yer alıyor. Ömrünü fotoğrafa ve edebiyata adayan Lütfi Özkök, aralarında Nâzım Hikmet Ran, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Satre, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Özdemir Asaf’ın olduğu Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerini fotoğraflayarak, dünya fotoğraf tarihine kazandırdı.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin 11’inci kitabı Lütfi Özkök retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basıldı.

‘Rafine’ vurgular

Kitabın editörü Merih Akoğul, fotoğrafçılığının yanı sıra şairliğiyle de öne çıkan Lütfi Özkök’ü şöyle anlattı:
“Fotoğraf ve şiir, teknik özellikleri ve seslendikleri alanlarıyla iki farklı sanat disiplini olmalarına rağmen, ‘rafine’ vurgularıyla temelde birbirlerine çok benzerler. Söyleyeceklerini az ve öz söylerler. Bu iki sanatı ustalıkla bir araya getiren çok az sayıda sanatçı vardır. Sözcükleri, şiirlerinde fotoğraftan çok daha önce bir çerçeve içine alan, daha sonra da şiirlerini kurarken yaşadığı coşkuyu yüzler üzerinden fotoğraflara çeviren Lütfi Özkök, bu iki yapıyı başarıyla hayatının içine almış bir kişidir.”

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