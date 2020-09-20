Mağara resimleri sosyal etkinlik!

Artnews’te yer alan habere göre bu incelemenin sonucunda arkeologlar, resimlerde yer alan toprak boyasının pigmentinde 36 yaşındaki bir adama ve adamın yaşından küçük genç bir kadına ya da erkeğe ait iki parmak izine rastladılar. The University Granada’n araştırmacı Francisco Martinez Sevilla, “Bulduklarımız bize mağara resimlerinin oluşturulması sosyal bir etkinlik olduğunu ve topluluktaki bir kişi tarafından yapılmadığını gösteriyor” dedi. Ancak Sevilla, mağara resimlerini yapan iki kişinin aynı topluluğun üyesi olup olmadıklarını kesin olarak belirleyemeyeceklerini de sözlerine ekledi.