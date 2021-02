‘Mank’ altı dalda ‘Altın Küre’ adayı

Sinemada “Nomadland”, “Mank” ve “The Trial of the Chicago 7” öne çıktı. “Mank”, altı dalda aday olarak en çok adaylık alan film oldu. David Fincher imzalı film, “Citizen Kane”nin yazım sürecine filmin senaristi Herman J. Mankiewicz’i merkeze alarak bakıyor. “Mank”i beş adaylıkla “The Trial of the Chicago 7” izledi. Aaron Sorkin imzalı film, 1968’de Chicago’da ayaklanmalara öncülük ettikleri için yargılanan yedi kişinin hikayesini takip ediyor. Dörder adaylık alan filmler arasında sezonun gözdelerinden “Nomadland”in yanı sıra “Promising Young Woman” ve “The Father” da yer alıyor. Altın Küre adaylarıyla ilgili dikkati çeken ayrıntılardan biri Sacha Baron Cohen’in “Borat Subsequent Moviefilm” ve “The Trial of the Chicago 7”daki performanslarıyla iki oyunculuk adaylığı kazanması oldu. Diğer önemli bir gelişme kadın yönetmenlerin genellikle dışında kaldığı En İyi Yönetmen dalında bu yıl çoğunluğu elde etmesi. Bu dalda Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), Regina King (“One Night in Miami”) ve Chloé Zhao’nun (“Nomadland”) adaylığına karşın David Fincher (“Mank”) ve Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”) yer alıyor. Adayların televizyon tarafında ise “The Crown” altı adaylıkla zirveye oturdu. “Schitt’s Creek” beş adaylık kazanırken “Ozark” ve “The Undoing” dörder dalda aday oldu.