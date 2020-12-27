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27.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Maradona anısına müze planlanıyor

İtalya’daki Napoli kentindeki yetkililer, geçen ay hayata veda eden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona’yı onurlandırmak ve anmak adına bir müze açmayı ve futbolcunun heykellerini bir meydana yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Maradona anısına müze planlanıyor

The Guardian’da yer alan habere göre şehrin futbol takımı San Paolo Stadyumu’na ve bir tren istasyonuna önceki günlerde San Paolo’ya zafer kazandıran Maradona’nın ismi verilmişti. Yerel yetkililer, şehrin Ajrnatinli futbolcuyu tasvir eden iki büyük duvar resminin altına çiçekler, futbol topları, SSC Napoli formaları ve fotoğraf yerleştirdiklerini söyledi. Ayrıca yetkililere göre yerleştirilen bu eşyalar, Maradona için açılacak müzede sergilenecek. Napoli kent planlayıcısı başkanı Luigi Felaco, “Diego’nun hikayesi ve hayatı Napoli şehriyle iç içe. Maradona dünyanın güneyinden geldi ve o insanlar için savaştı. Napoli de güney İtalya’nın başkentidir ve şehrimizin onun gibi bir oyuncuya sahip olması sadece Napoli için değil tüm güneyliler için bir kurtuluş anlamına geliyor” dedi.

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