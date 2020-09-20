Margaret Atwood’a yaşam boyu başarı ödülü

Totaliter ve karanlık bir geleceği tasvir ettiği distopik romanı “Damızlık Kızın Öyküsü” 1985’te yayımlansa da son dönemde tüm dünyanın içine girdiği muhafazakarlaşma ile tekrar gündeme gelen ve bu sayede son yılların en çok konuşulan yazarlarından birine dönüşen Atwood’un şimdiden başyapıta dönüşen eserinin devamı niteliğindeki son romanı “Ahitler” bu sene Doğan Kitap tarafından okura sunuldu. Atwood ödül sonrası açıklamasında kendini gerçekçi olarak gördüğünü, ancak iyimser tarafta olduğunu söyledi ve ekledi “Kötümserseniz, hiçbir şey yapmazsınız. Bence gerçekçi ama iyimserliğe meyilli insanlar yön değiştirmeye çalışıyor.”



