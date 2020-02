Marina şimdi burada

Geçen yıl eylül ayının son günlerinde kapsamlı bir Marina Abramovic sergisine ev sahipliği yapacağını duyuran Sakıp Sabancı Müzesi, uzun ve hummalı bir çalışmayla sergiyi İstanbul’a getirdi.



Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat ortaklığında performans sanatının divası Marina Abramovic’in Türkiye’deki ilk sergisi ziyarete açıldı. Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen ve 26 Nisan’a dek sürecek “Akış / Flux” adlı sergi, Türkiye’de performans sanatının tarihini ziyaretçi için ulaşılır ve anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Sergi; Abramovic’in performanslarının dokümantasyonlarının yer aldığı kapsamlı bir retrospektifi, açık çağrıya cevap veren ve projeye davet edilen sanatçılarla Marina Abramovic Institute ortaklığında geliştirilen canlı performansları, sanatçının halka yönelik oluşturduğu egzersizlerin deneyimleneceği Marina Abramovic Metodu bölümünü ve Akbank Sanat’ın bağlantılı olarak ev sahipliği yapacağı belgesel gösterimi ile video galeriyi kapsıyor.

“Akış / Flux” sergisi SSM galerilerinde üç ayrı kata yayılıyor. Serginin ilk katı, Abramovic’in yaklaşık 50 sene boyunca ürettiği performansların video ve fotoğraf belgeleriyle sanatçının çığır açan kariyerine ışık tutuyor. Fransız küratör Serge Le Borgne tarafından sanatçının kendisi ile birlikte hazırlanan bölümde aralarında “Rhtyhm 0” (Ritim 0), “Rhtyhm 10” (Ritim 10) ve “The Artist is Present” (Sanatçı Burada) gibi Abramovic’in zihninin ve bedeninin sınırlarını zorladığı ikonik çalışmaları da bulunan performansları, sanatçının erken dönem resim çalışmalarıyla beraber sunuluyor. Abramovic’in yarı değerli taşları kullanarak ürettiği enerji odaklı obje ve eserlerden “Shoes for Departure” (Yola Çıkış Ayakkabıları), SSM Resim Koleksiyonu’nda yer alan İzzet Ziya’nın “Deniz Kıyısın’daki Kız” isimli eseriyle ilşkilendirilerek beraber sergileniyor. Serginin retrospektif niteliği taşıyan bu bölümü, Abramovic’in kariyerinden yola çıkarak performans sanatının dünü ve bugününe dair kapsamlı bir bakış sunuyor.



* Marina Abramovic’in en ünlü performanslarından biri olan “The Artist Is Present”a (Sanatçı Burada) ithafen.



Akbank Sanat’ta etkinlikler



“Akış / Flux” sergisiyle bağlantılı olarak, Akbank Sanat’ta bir dizi belgesel sergi ve belgesel gösterimleri yer alıyor. Performans sanatının tarihinden yola çıkarak bugününü şekillendiren mirasın keşfedilmesine olanak sağlayacak gösterimlerde, Abramovic ile birlikte diğer performans sanatçılarının ve farklı disiplinlerden sanatçıların çalışmaları tarihsel ve tematik bir bağlam içinde ele alınıyor. Belgesele dayalı sergiler, bu disipline aşina olmayan ziyaretçilere performans sanatını bir bütünlük içinde tanıtmayı amaçlıyor.









Dr. Nazan Ölçer (SSM Müdürü), Marina Abramovic, Suzan Sabancı Dinçer (Akbank Yönetim Kurulu Başkanı) ve Thanos Argyropoulos (MAI Direktörü) sergiye ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.



8 saatlik performans



Performanslardan ilki müzenin girişinde ziyaretçileri karşılıyor. Burada kırmızı halının altında, yere uzanmış sanatçı sessiz bir şekilde performansını gerçekleştiriyor. Müzenin -2’nci katında yer alan performans bölümünde ise, Türkiye’den ve 4’ü davet üzerine yurtdışından gelen 16 sanatçının 15 uzun süreli canlı performansı yer alıyor.









Sanatçılar Arda Cabaoğlu, Bahar Temiz, Dilek Champs, Evren Kutlay, Halil Atasever, İlyas Odman, Merve Vural, Metehan Kayan ve Umut Sevgül, Murat Adash, Murat Ali Cengiz, Şebnem Dönmez ve projeye davet edilen Maria Stamenkovic Herranz, Nancy Stamatopoulou, Nezaket Ekici ve Virginia Mastrogiannaki’nin performansları müzenin ziyarete açık olduğu her gün, günde sekiz saat kesintisiz olarak SSM galerilerinde ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor.





Ayıkla pirincin taşını!

Müzenin -3’üncü katı ise, Marina Abramovic’in meşhur Metodu’na ayrılıyor. Performans sanatçıları farklı felsefe ve tekniklerle ziyaretçilerin bizzat performansa katılmasını sağlıyor.



Bu kattaki performanslarda hem sergiyi hem de ziyaretçinin kendi iç yolculuğınu keşfetmesi sağlanıyor. Tamamen sessizliğin hakim olduğu bu bölümde performans sanatçıları ziyaretçilerin elinden tutup sergi alanında çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Kimi zaman ziyaretçiler Marina Abramovic’in o meşhur performansında olduğu gibi masanın etrafında oturup uzun uzun göz göze bakabiliyor. Kimi zaman da bir masaya yerleştirilmiş pirinç ve mercimekleri ayırıyor.