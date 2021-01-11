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11.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

MarIo Levi ile hikâye ve roman atölyesi

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, kış aylarında da çevrimiçi devam ediyor.

MarIo Levi ile hikâye ve roman atölyesi

Tematik içeriğiyle sürekli yenilenen Sanat Tarihi Seminerleri devam ederken, Mario Levi ile yepyeni bir atölye başlıyor. Hikâye ve roman atölyesi, “bir kitap yazmak istiyorum” isteğiyle yola çıkan meraklıları bekliyor. Atölye Modern Çevrimiçi kış dönemi programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Hikâye ve Roman Atölyesi ve tematik içeriğiyle yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri ile kış dönemine 13 Ocak 2021’de başlıyor. Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Prof. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Mario Levi tarafından veriliyor.

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