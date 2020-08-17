Martino'nun ilk teklisi yayınlandı

Türkiye müzik piyasasında daha önce denenmemiş bir sound’a sahip olan Martino’nun “11:23” albümünün prodüktörlüğünü Türkiye’nin en önemli müzik prodüktörlerinden biri olarak gösterilen VEYasin üstlendi.

Martino, önümüzdeki üç hafta boyunca albümden 3 tekli paylaşacak ve 7 şarkılık albüm 4 Eylül’de yayında olacak.

Martino Hakkında

Laçin Martynov, 1998’de İtalya Milano’da doğdu. Ailesi dört nesildir müzisyenlerle dolu olduğu için beş yaşında kemana başladı. Profesyonel keman eğitimi sırasında ANTDOB çocuk korosunda söyledi ve çocuk oyunlarında rol aldı. Antalya Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla konser verdi ve uluslararası yarışmada derece aldı. Ortaokulda kemanı bırakıp eğitimine Anadolu lisesinde devam etti. 2016 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Lisans ikinci yıldayken VEYasin’le albüm yapmaya başladı. Kariyerinin yöneldiği yol dolayısıyla ODTÜ’yü bırakıp 2019-2020 döneminde Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünü tam burslu kazanıp 1. sınıftan lisans eğitimine baştan başladı. Şu an hem akademik ve profesyonel olarak müzik kariyerine şarkıcı ve söz yazarı olarak devam ediyor.