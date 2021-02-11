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11.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Marvel antisemitik kinayeyi kaldırdı

Marvel Comics, tepkiler üzerine “Importal Hulk” adlı çizgi romanının yeni sayısının baskılarından antisemitik bölümü kaldırdı.

Marvel antisemitik kinayeyi kaldırdı

Geçen hafta çıkan çizgi romanda sanatçı Joe Bennett, bir panelde Bruce Banner’ı vitrininde bir Davud Yıldızı olan ve “Cronemberg Jewery” yazan bir kuyumcu dükkânında çizmişti. İnternet sitesi ComicsXF, “jewelry”(mücevher) kelimesinin “jewery” olarak yazılarak İngilizce’de Yahudi anlamına gelen “Jewish”e gönderme yapıldığına dikkat çekti. İnternet sitesi “Bunun yorumu, elmas işi yapan Yahudilerin eski ve antisemitik kinayesi üzerine bir oyun olması” dedi. Bennett tepkilerin ardından özür diledi. 

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