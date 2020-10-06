Mary Jane'den yeni tekli

İkinci teklileri ‘Çiçekler Açar’ için uzun soluklu bir çalışma yaptıklarını söyleyen grubun solisti Begüm Yiğit; ‘inanırsanız sonbaharda da çiçekler açar biz yapılmamışın ve farklılıkların peşindeyiz.’ ifadelerini kullandı.

‘Çiçekler Açar’ şarkısının sözlerini grup üyelerinin hepsinin katkısıyla yazıldığını söyleyen grubun gitaristi Arda Atılgan; şarkıların yazımında, düzenlenmesinde ve klip senaryosunda kolektif bir enerjinin başarıyı getirdiğini ifade etti.

Grubun davulcusu Ömer Yiğit Ünal ise yeni şarkılarını şöyle tanımladı; ‘’Çocukken okuduğum Küçük Prens kitabında ‘Çiçekler açar elbet, mühim olan beklemektir.’ Sözü yıllarca aklımın köşesinde kalmıştı. Şimdi o çiçeklerin açtığını görmek beni çok mutlu ediyor.’’

Mary Jane Music Production etiketi ve N Creative işbirliğiyle YouTube ve tüm dijital platformlarda yayınlanan ‘Çiçekler Açar’ın yönetmenliğini ve yayıncılığını ise Mehmet Ali Öksüz üstlendi. ‘İlk’lerin ve ‘En’lerin her zaman duyguları beslediğini söyleyen Mehmet Ali Öksüz ‘‘ilk olmakta, en olmakta zordur. ‘İlk’ olanı ‘en’ yapabilmek daha zordur. En kreatif işler her zaman ilk fikre inanmakla başlar. ‘İlk’ yönetmenlik tecrübelerimi ‘en’ sevdiğim insanlarla yaşıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Şarkının klibine tuvali ve fırçasıyla eşlik eden başarılı Ressam Ali Saylam’ın çizimi ise şarkının kapağına renk kattı. Klipte yer alan dansçı Betül Malçok ise sergilediği başarılı performansı ile göz doldurdu.