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06.04.2020 - 11:26 |

Matt Simons'tan evde konser

Ülkemizde de sıkı bir dinleyici kitlesi bulunan Amerikalı müzisyen ve söz yazarı Matt Simons, kâr amacı gütmeyen organizasyon Global Citizen tarafından koronavirüse karşı farkındalığı artırmak için oluşturulan #TogetherAtHome girişimi için canlı yayında ev konseri verecek.

Matt Simons'tan evde konser

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) işbirliği ile COVID-19 salgınında insanları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleşen etkinliklere, dünyaca ünlü pek çok isim ev performansları ile destek oluyor.

20 dakikalik canlı performans, bu akşam (6 Nisan Pazartesi günü) Türkiye saatiyle 21.00’de Matt Simons instagram hesabı @mattsimosmusic üzerinden yapılacak. 

Matt Simons, geçtiğimiz günlerde electro-pop ve hip-hop esintili melankolik parçası Cold’u kliplendirdi. 

Bağımsız olarak yayınladığı ilk albümü Pieces ile Avrupa’da ses getiren sanatçı ardından “With You” single’ı ile büyük bir başarı yakaladı. 2016 yılında piyasaya sürülen “Catch & Release”in “Deepend” remiksi yılın hitlerinden biri oldu. Müzisyen, Pias Recordings tarafından 2018 yılında yayınlanan "We Can Do Better" ve 2019 yılında yayınlanan "Open Up" teklileri ile tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi elde etti. 

 

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