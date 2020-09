Matt Simons'un yeni hiti yayınlandı

‘Better Tomorrow’da Zara Larsson, Icona Pop, Sigala gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren İsveçli yapımcı Hampus Lidvall ile iş birliği yapan Matt Simons; müziğinde yepyeni bir yola girerken köklerini de korumayı ihmal etmiyor.

‘Better Tomorrow’; müzisyenin gençlik yıllarında yaşadığı kaygı ve endişeli ruh halini anlatırken; günümüz dünyasında yaşadıklarımızla da birebir örtüşüyor. 18 yaşında ilk panik atağını geçirdiğini söyleyen Simons; "umarım bu şarkı eşi benzeri görülmemiş bu sıkıntılı zamanlarda tüm dünyada kaygı ve endişe problemi yaşayanları bir nebze olsun rahatlatır", diyor.

Şarkının COVID 19 nedeniyle Los Angeles'ta çekilen; Mercedes Bryce Morgan tarafından yönetilen video klibinde Matt Simons’in zihninde yaşadığı tüm bu süreç mükemmel bir şekilde ekrana yansıtıldı. Bağımsız olarak yayınladığı ilk albümü Pieces ile Avrupa’da ses getiren sanatçı ardından “With You” single’ı ile büyük bir başarı yakaladı. 2016 yılında piyasaya sürülen “Catch & Release”in “Deepend” remiksi yılın hitlerinden biri oldu. Müzisyen, Pias Recordings tarafından 2018 yılında yayınlanan "We Can Do Better" ve 2019 yılında yayınlanan "Open Up" teklileri ile tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi elde etti. Folk ve indie’den ilham alan Matt Simons ailesinden gelen yeteneğini caz ve klasik müzik eğitimiyle birleştiriyor.