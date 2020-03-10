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10.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Max von Sydow’a veda

Sanat sinemasının en iyi bilinen yüzlerinden, Ingmar Bergman’ın gözde oyuncusu ve önemli karakter aktörü Max von Sydow, dün 90 yaşında hayatını kaybetti.

Max von Sydow’a veda

Kariyerine 1949 yılında “Only a Mother”la başlayan İsveçli aktör Sydow, 80’li yaşlarına kadar çalışmaya devam etti ve 200’e yakın filmde rol aldı. “Pelle the Conqueror” ve “Extremely Loud & Incredibly Close”daki rolleriyle iki kez Akademi ödüllerine aday olan Sydow, popüler “Game of Thrones”daki Three-Eyed Raven karakteriyle ise yakın dönemde Emmy adayı oldu. Bu adaylıklar, geniş kitlelere hitap eden yapımlarla olsa da Sydow, asıl saygınlığını sanat sinemasıyla ve özellikle de 12’ye yakın iş birliği yaptığı Ingmar Bergman filmleriyle kazandı. Sydow, Bergman imzalı “Wild Strawberries”, “Shame” ve “Yedinci Mühür / The Seventh Seal”daki şövalye olarak sinema tarihinin unutulmaz yapımlarında rol aldı. Popüler sinema takipçileri ise Sydow’u korku klasiği, William Friedkin’in “The Exorcist”indeki (1973) rahip olarak tanıdı.

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