McCartney’nin el yazısına rekor fiyat

Açık artırmada The Beatles üyelerine ait daha önce görülmemiş hatıraları, enstrümanları, kendi el yazılarının olduğu eşyalardan oluşan 250’den fazla parça yer aldı. Yapılan satışta en yüksek rakam ise 1968 yılına ait “Hey Jude” şarkısının Paul McCartney’nin kendi el yazısıyla yazdığı şarkı sözleriydi. Bu el yazısı 910 bin dolara satılarak müzayadede en yüksek rakama satılan eser oldu. Bunun yanında grubun 19 Ağustos 1964 yılında San Francisco’da ilk Kuzey Amerika turnesinin açılış konserinde kullandığı The Beatles logolu eski bir Ludwig marka davul derisi de 200 bin dolara satıldı. Ayrıca açık artırmada John Lennon ve Yoko Onu’nun “Bagism” resmi de 93 bin 750 dolara alıcı buldu.