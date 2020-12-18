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18.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

McKellen Kovid-19 aşısını oldu

İngiliz oyuncu Sir Ian McKellen, önceki günlerde sosyal medya hesabı aracılığıyla ilaç şirketi Pfizer’in Kovid-19 aşısını olduğunu duyurdu.

McKellen Kovid-19 aşısını oldu

BBC’de yer alan habere göre 81 yaşındaki McKellen, Londra’daki Queen Mary’s Üniversitesi Hastanesi’nde aşı yaptırmak için ‘heyecanlı’ hissettiğini belirtti. Oyuncu, aşı olurken çektirdiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak “Gerçekten umuyorum ki daha fazla insan aşılandıkça daha normal bir yaşam tarzına dönme yolunda ilerleyeceğiz” notunu düştü. McKellen’ın yanı sıra yazar ve şef Prue Leith, müzisyen Marty Wilde ve oyuncu Lionel Blair da Kovid-19 aşısı oldu. Leith, aşıyı olduktan sonra sosyal medya hesabından “Kim ağrısız bir aşı ile Kovid-19’a karşı bağışıklık istemez ki?” dedi. 

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