Melek Mosso yaz konserlerine başlıyor
Son dönemin popüler kadın şarkıcı/müzisyenlerinden Melek Mosso, pandemi ile beraber ara verdiği konser turnesine Ağustos ayında başlıyor. 1 Ağustos’ta Bodrum Mücver Restaurant başlayacak konserler için Mosso ve ekibi, 15 gün süren yoğun bir prova takvimi ile hazırlandı. Sevenlerinin duymaya alışık olduğu cover’lar haricinde yazdığı şarkıları da seslendirecek olan genç sanatçı, konserler için özel bir konsept hazırladı.
Mosso’nun yaz bahçesi konserleri için genç yıldız, ‘Şükürler olsun ki artık kavuşmalarımız başladı. Renkgarenk çiçeklerimle, mis kokulu şarkılarımla Mosso’nun bahçesini hazırladım sizlere. Gönlünüzde yarım kalan yazı tamamlamaya niyetliyim. Yeri gelir ağlar yeri gelir güleriz. Ama muhakkak bir çiçek tohumu ekeceğim ruhunuza. Mosso’nun bahçesine davetlisiniz:)’ diye hayranlarına seslendi.
2006 yılından beri çeşitli sahnelerde ve projelerde profesyonel olarak yer alan Melek Mosso, aynı zamanda müzik öğretmeni.
Bugüne kadar bilindik şarkılara kattığı farklı yorumuyla tanınan Melek Mosso, eğlenceli, renkli ve müzik dolu performansı ile göz doldurmaya hazır.
1 Ağustos Bodrum - Mücver Restaurant
14 Ağustos Side - Liman Restaurant
15 Ağustos Antalya - Antalya Açık Hava
16 Ağustos Denizli - Denizli Açık Hava
17 Ağustos İzmir - Bostanlı Suat Taşer Sahnesi
22 Ağustos İstanbul - Aqua Florya - Hayal Kahvesi
28 Ağustos Akyaka - Akyaka Çınar Beach
29 Ağustos Bodrum - Mandalin