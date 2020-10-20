Melike Şahin ve Ah! Kosmos'tan yeni şarkı Ukde

Şarkıda kullanılan yaylı tambur, ülkemizin en başarılı gitar virtüözlerinden biri olan Cenk Erdoğan tarafından; gitar ve synth'ler Ah! Kosmos (Başak Günak) tarafından çalındı. Günak ve Şahin'in birbirine geçerek, karışarak yarattığı farklı, yeni bir dünya fikri üstüne kurgulanan kapak; aynı zamanda fotoğrafları da çeken Burcu Karademir tarafından hazırlandı.



Ukde’nin Melike Şahin ve Başak Günak’ın birlikte yer aldığı klibi, ödüllü yönetmen Berrak Çolak tarafından çekildi.



Sadece bir düğümü çözmekle kalmayan Ukde, karantina döneminde iki farklı şehirdeki (İstanbul ve Berlin) sanatçıları derin bir bağla birbirine de bağladı.



Ukde, daha önce Night Dreamer'la ortak bir albüm yayınlayan Gülbaba Records’tan yayınlanan ilk single çalışması olarak enstrümantal versiyonuyla birlikte 23 Ekim Cuma günü tüm dijital müzik servislerinde yayında olacak!



Ah! Kosmos Hakkında:



Ah! Kosmos (Başak Günak) Berlin’de yaşayan, İstanbul doğumlu bir müzisyen ve prodüktör. Son 6 yılda çok sayıda EP ve Compost Records & Denovali Records'tan olmak üzere iki de LP yayınladı. Sanatçının çağdaş dans, tiyatrolar ve mekana özgü performanslar için yaptığı çalışmalar birçok önemli festivalde ve sanat alanlarında sergilendi. Sonar Barcelona, Berlin CTM Festival, Venice Electro Festival, Tokyo Electronic Music of Arts Festival, ZKM Karlsruhe ve ARENA Theater Festival Nuremberg gibi bir çok festivalde sahne aldı.



Melike Şahin hakkında:



Melike Şahin, İstanbul'da doğup büyüyen bir şarkıcı-söz yazarıdır. Solo kariyerine başladığından beri olağanüstü sesi ve derin sözleriyle sağlam bir dinleyici kitlesi edindi. 2011 - 2017 yılları arasında kült Türk psychedelic grubu BaBa ZuLa üyesiydi. Gruba vokalist olarak eşlik etti ve 40'tan fazla ülkede performans sergiledi. Son üç yılda Deli Kan, Sevmek Suçsa Suçluyum, Tutuşmuş Beraber gibi birçok hit single yayınladı. 'Tutuşmuş Beraber' adlı şarkısı Spotify'da 24 Milyon, Youtube'da 36 Milyon izlenme sayısına ulaştı. Melike Şahin şu sıralar yakın zamanda yayınlayacağı ilk albümü için çalışmalarını sürdürüyor.