Mercan Dede Borusan Klasik'te

Bugüne kadar, Hayko Cepkin, Deniz Tekin, Mabel Matiz, Özgür Can Çoban, Jehan Barbur gibi isimleri Borusan Müzik Evi’nde konuk eden Mercan Dede, müzik ve görel şölenin bir arada yaşandığı 20. sanat yılını da Borusan Müzik Evi’nde kutlamış, albüm tanıtımlarıyla da dinleyicilere keyifli anlar yaşatmıştı. Şimdi Mercan Dede, sevenleri için Borusan Klasik’te; programın tekrarı bir sonraki Cuma günü 12.00 ve Pazar günü 21.00’de; tekrarlarından sonra ise, bu set Borusan Sanat’ın Spotify hesabında…

“Borusan Müzik Evi” programında ilerleyen günlerde ise Necati Tüfenk & Can İnandım, Berke Can Özcan ve Burak Özdemir dinleyicilerle buluşacak.