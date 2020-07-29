29.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Merhaba İzmir sergisi uzatıldı
Arkas Sanat Merkezi, Covid-19 pandemi sürecinde geçici bir süreliğine ziyarete kapattığı “Ara Güler, Merhaba İzmir!” sergisinin süresini hem kapalı kaldığı sürecin telafisi olarak hem de kontrollü ve kısıtlı ziyaretçi alabilmesi nedeniyle, daha fazla sanatseverin görebilmesi için 27 Aralık tarihine kadar uzattı.
Hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini alarak 1 Temmuz’da tekrar açılan Arkas Sanat Merkezi’ne sınırlı sayıda ziyaretçi alınıyor olması nedeni ile ziyaret öncesi rezervasyon yapılması gerekiyor. Ara Güler’in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatçının İstanbul fotoğrafları, Türkiye ve dünyada kültür sanat alanında önemli isimlerin portreleri ile 700’den fazla eseri görme fırsatı sunuyor.