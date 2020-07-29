Merhaba İzmir sergisi uzatıldı

Hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini alarak 1 Temmuz’da tekrar açılan Arkas Sanat Merkezi’ne sınırlı sayıda ziyaretçi alınıyor olması nedeni ile ziyaret öncesi rezervasyon yapılması gerekiyor. Ara Güler’in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatçının İstanbul fotoğrafları, Türkiye ve dünyada kültür sanat alanında önemli isimlerin portreleri ile 700’den fazla eseri görme fırsatı sunuyor.