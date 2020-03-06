‘MESAM’da adalet istiyoruz’

2018’e kadar, ‘Bunlar sanatçı, kendi sorunlarını kendileri çözsün’ şeklinde düşünen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 500 üyenin imzası sonucu harekete geçti ve incelemelerde 109 sahte üye tespit edildi” dedi.

Arif Sağ yönetiminde yer alan Ali Haydar Timisi’nin MESAM teknik sistemine uzaktan erişim gerçekleştirerek, veri tabanına girdiğini belirten Ergül, “Uzaktan erişim yolu ile MESAM üyelerine ait telif haklarını usulsüz yöntemlerle, adı sanı bilinmeyen 21 yaşındaki bir üyeye 588 bin TL aktarılmış. Bu belge, savcılar tarafından yapılan araştırmalar sonucu elimizde. MESAM’ı yaklaşık 10 yıldır Arif Sağ ve grubu yönetiyor. Bizim onlarla ilgili bir sorunumuz yok ve adalet istiyoruz” dedi.

Ergül’ün tüm söylediklerine katıldığını belirten Coşkun Sabah ise, “Söylediklerinin hepsi birer kesin tespittir. Biz MESAM’ın gerçek sahibine iadesini istiyoruz” dedi.