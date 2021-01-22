Meşher'den çocuklara yönelik atölye çalışmaları

Çocuklara Özel Sanal Sergi Turu

Meşher, küçük ziyaretçilerin sergiyi güvenle gezebilmesi için “Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki” adlı sergiyi çevrimiçi ortama taşıdı. 8–12 yaş aralığındaki katılımcılar, sergi rehberleri eşliğinde çıkacakları sekiz bin yıllık yolculukta, seçilen objeler üzerinden temel arkeoloji kavramlarını öğrenecek ve eski çağlardan günümüze ulaşan kültürel buluntularda kullanılmış çeşitli malzemeleri tanıyacaklar.

26 Ocak Salı günü, saat 11.00’de Zoom üzerinden gerçekleşecek çevrimiçi sergi turuna katılmak için kayit@mesher.org adresinden kayıt olunabilir. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

“Bu Müzede Neler Var?” Çevrimiçi Çocuk Atölyesi

“Müze nedir?”, “Kültürel miras ne demektir?”, “Müze koleksiyonu nasıl oluşur?” gibi sorulara cevap arayan bu atölye çalışmasının hedefi, “Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki” sergisi kapsamında, çocukların kültürel değerlere sahip çıkma ve koruma bilincini artırmak. Atölyenin ikinci aşamasında ise, çocuklar farklı malzemeler kullanarak seçecekleri Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı bölümleri altında kendi koleksiyonlarını oluşturacak ve hayallerindeki müzenin dioramasını yapacaklar.

8–12 yaş grubu için atölyepikolo tarafından uygulanacak olan atölye çalışması, 28 Ocak Perşembe günü saat 11.30’da Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

“Kültür Dedektifleri İz Peşinde” Çevrimiçi Çocuk Atölyesi

“Kültürel mirasımız neden değerli?”, “Eserler de bizim gibi hastalanabilir mi?”, “Peki onların da ‘doktorları’ var mıdır?”, “Biz kültürel mirasımızı nasıl koruyabiliriz?” Meşher’deki “Mâziyi Korumak” sergisinden hareketle geliştirilen bu sorulara çocuklarla birlikte oyunlaştırma yoluyla cevap arayan “Kültür Dedektifleri İz Peşinde” atölyesinde, disiplinlerarası yapısıyla çocuklar için rengârenk bir oyunlaştırma imkânı barındıran “konservasyon” mesleği İdil Bilgin tarafından anlatılacak.

9–11 yaş grubuna yönelik bu oyunlu konservasyon atölyesi 4 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

“Tempera Boya” Çevrimiçi Çocuk Atölyesi

Çocukların, eskiden insanların yapmış olduğu gibi, doğal malzemelerle kendi boyalarını üreteceği bu atölyede, seramik, boyanın doğası ve korunması gibi kavramları yakından tanımaları hedefleniyor. Doğal tozlarla yaptıkları boyalarla, "Mâziyi Korumak" sergisinde yer alan seramik tabaklardaki figür ve desenleri resmedecek ve "konservasyon" mesleğini "fark etmeden", eğlenerek öğrenmiş olacaklar.

7-9 yaş grubu için İdil Bilgin tarafından uygulanacak olan atölye çalışması, 9 Şubat Salı günü saat 11.30’da Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

“Mesajınız Var!” Çevrimiçi Çocuk Atölyesi

7–11 yaş arası çocuklar için düzenlenen bu çevrimiçi atölye, “Mâziyi Korumak” sergisinde yer alan çiviyazılı tabletlerden yola çıkıyor. Farklı ihtiyaçlardan doğan gerekçelerle yazılan tabletlerden ilhamla, yazının önemine dair kısa bir sohbetten sonra, çocuklar iplere şekiller vererek kendilerine verilen mesajı tabletlerine yazacaklar. Atölye sonunda ise, bilmeceler aracılığıyla tabletlerinde yer alan harflerin Türkçedeki karşılıklarını bularak, gizli mesajı çözecekler.

atölyepikolo’nun uygulayacağı çevrimiçi atölye, 11 Şubat Perşembe günü saat 11.30’da Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.